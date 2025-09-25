Son Mühür- AK Parti Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bükülmez, kararını yaptığı yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Saygılı ile istişare sonrası istifa etti

Bükülmez, istifa kararını AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile yaptığı istişarelerin ardından aldığını belirtti. Açıklamasında, "AK Parti Urla İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.

Görevden ayrılış sürecine dair detay vermeyen Bükülmez, açıklamasını “Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim” sözleriyle tamamladı.

Barış Bükülmez’in istifasına giden süreç

İddialara göre AK Parti Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez’in istifasına giden süreç, ilçede şehit polis Hasan Akın için düzenlenen mevlid programına katılmamasıyla başladı. Urla Kaymakamı, Belediye Başkanı, müftü ve garnizon komutanının hazır bulunduğu programda yüzlerce vatandaş dualar ederken, Bükülmez’in bu anlamlı buluşmada yer almadığı dikkat çekmişti.

Bükülmez’in, mevlid programı sırasında kendi otelinde arkadaşlarıyla birlikte kurduğu eğlence masasına ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Masada mezeler, kahkahalar ve Tanju Okan’ın “Koy Koy Koy, Efkarlıyım Bu Gece” şarkısı eşliğinde paylaşılan videolar, Urla halkının tepkisini çekti.

Şehit ailesinin acısına ortak olmaması ve aynı saatlerde eğlencede bulunması, Bükülmez’e yönelik sert eleştirileri beraberinde getirdi. Kamuoyunun tepkisine rağmen uzun süre sessiz kalması, istifa çağrılarını artırdı.

Resmi açıklama gelmedi

Barış Bükülmez’in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Ancak istifaya dair kendisinden ya da AK Parti kanadından resmi bir açıklama yapılmadı.