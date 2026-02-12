İzmir’i etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar, kentin yüksek kesimlerinde zemin güvenliği sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Narlıdere ilçesinde yer alan Tanyer İnşaat Asma Bahçeler Sitesi’ne erişim sağlayan ana güzergahta, sabahın erken saatlerinde toprak kayması yaşandı. Aşırı yağışın etkisiyle yumuşayan zemin, yamacın bir bölümünün yola doğru akmasına neden olurken, devrilen ağaçlar ulaşımı tamamen durma noktasına getirdi. Olayın erken saatlerde gerçekleşmesi, olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçerken, bölge sakinleri güne büyük bir endişeyle uyandı.

Toprak kayması devam ediyor: Ekipler teyakkuzda

Heyelanın yaşandığı noktada yolun bir bölümünde ciddi çökmeler meydana gelirken, kökünden sökülen bir ağacın yolu tamamen kapatması nedeniyle siteye araç giriş ve çıkışları geçici olarak askıya alındı. Olay yerine intikal eden uzman ekipler, bölgede yaptıkları ilk incelemelerde zemindeki hareketliliğin halen devam ettiğini saptadı. Küçük taş parçalarının yola düşmeye devam etmesi ve toprak tabakasının kararsız yapısı nedeniyle kapsamlı bir temizlik çalışmasına henüz başlanamadığı, güvenlik amacıyla bölgenin kordon altına alındığı bildirildi.

Mahalle sakinlerinden imar eleştirisi: "Zemin yumuşak, yapılar çok katlı"

Bölgenin coğrafi yapısına ve geçmişine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Ömer Altıntaş, yaşanan durumun sürpriz olmadığını ifade etti. Bölgenin dolgu alanlardan oluştuğunu ve zemin yapısının son derece dayanıksız olduğunu belirten Altıntaş, mevcut betonlaştırma ve istinat çalışmalarının heyelan riskine karşı yetersiz kaldığını savundu. Geçmişte müstakil yapılara dahi izin verilmeyen alanlarda bugün yüksek katlı binaların yükselmesini eleştiren Altıntaş, inşaat teknolojisi olarak kullanılan fore kazık yönteminin, alt tabakanın boş olması sebebiyle bu bölgede çözüm sunmadığını dile getirdi.

"Tapu verilmeyen bölgede şimdi 12 katlı binalar var"

Altıntaş, 1990’lı yılların başındaki tecrübelerini paylaşarak yetkililere şu sözlerle seslendi: "1992 yılında bizler burada otururken belediyeye tapu için başvurduğumuzda, bölgenin heyelan riski nedeniyle imara kapalı olduğu söylenmişti. Ancak bugün aynı mevkide 11-12 katlı devasa binaların yapılmasına izin veriliyor. O dönem müstakil evlerin dahi güvenli bulunmadığı bu zeminde, belirli firmalara imkanlar sağlanarak inşaat yapılması toplumsal güvenliği tehdit ediyor." Altıntaş, toprağın her yağmurda çökmeye devam ettiğini ve mevcut önlemlerin göstermelik olduğunu iddia etti.

Bölge sakinleri tedirgin: "İyi ki buradan ev almamışız"

Yakın bir sitede ikamet eden Esma Karagöz ise, karşılaştığı manzaranın kendisini dehşete düşürdüğünü belirtti. İnşaat sürecinde yapılan kazı çalışmalarında topraktan hiç sert zemin veya kaya çıkmadığını gözlemlediğini söyleyen Karagöz, bölgedeki lüks yapıların güvenilirliğini sorguladı.

Kendi oturduğu sitenin istinat duvarında da su birikmesi kaynaklı çatlaklar ve esnemeler oluştuğunu ifade eden Karagöz, "Geçmişte bu bölgeden ev almayı düşünmüştük ama zemine güvenmediğimiz için vazgeçmiştik. Bugün 'iyi ki almamışız' diyoruz. Yetkililerin daha sağlam altyapı çalışmalarıyla bu bölgeye duyarlılık göstermesini bekliyoruz" diyerek endişelerini dile getirdi.

AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aydın olay yerinde

İzmir’in Narlıdere ilçesinde sağanak yağışın tetiklediği toprak kayması, bölgedeki güvenlik tartışmalarını siyasetin gündemine taşıdı. Asma Bahçeler Sitesi yolunda meydana gelen çökme ve ulaşımın kapanması üzerine olay yerine giderek incelemelerde bulunan AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Yusuf Aydın, yaşanan tabloyu sert sözlerle eleştirdi. Şiddetli yağışın etkisiyle yumuşayan zeminin yarattığı tehlikenin sadece başlangıç olduğunu savunan Aydın, acil müdahale çağrısında bulundu.

"Bu tablo kader değil, bir ihmaldir"

Olay yerinde yaptığı açıklamada mağduriyetin boyutuna dikkat çeken Yusuf Aydın, her şiddetli yağışta benzer manzaraların yaşanmasının tesadüf olmadığını vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden de bir mesaj yayımlayan Aydın, "Her yağmurda aynı manzara… Bu tablo kader değil, ihmaldir. Vatandaşımızın mağduriyetinin takipçisiyiz" ifadelerini kullanarak, yerel yönetimin altyapı ve imar politikalarını hedef aldı. Aydın, yaşanan durumun sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

"Alt yolun bile kapanması gerekiyor"

Heyelan bölgesindeki fiziksel tehlikenin boyutlarına değinen Başkan Aydın, toprak kaymasının devam etme riskine işaret etti. Yukarıdan gelen yağmur sularının zemini daha da istikrarsızlaştırdığını ifade eden Aydın, "Her yağmurda aynı sıkıntı devam ediyor. Toprak aşağıya doğru kayıyor ve bu tarafı da etkileyecek. Acil önlem alınması şart; hatta bu alt yolun bile güvenlik gerekçesiyle kapatılması gerekiyor" dedi. Aydın, yukarıdan gelen su akışının kontrol altına alınmamasının felakete davetiye çıkardığını savundu.