Ege Denizi’nde Sakız Adası açıklarında yaşanan ve 15 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trajik olayın ardından yürütülen adli soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının müdahalesi sonrası alabora olan botun çıkış noktasını ve organizasyon ağını mercek altına alan Türk emniyet birimleri, facianın sorumlusu olduğu iddia edilen isimlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin yargı süreci tamamlandı.

Çeşme merkezli kaçakçılık ağına darbe

Facianın hemen ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma, trajedinin arka planındaki yasa dışı ağları gün yüzüne çıkardı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları neticesinde, 11 erkek ve 4 kadından oluşan toplam 15 kişinin ölümüne yol açan deniz yolculuğunun İzmir’in Çeşme ilçesinden planlandığı tespit edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu kapsamda, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 7 zanlı kıskıvrak yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeden emsal nitelikte karar: 5 tutuklama

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince sorgulandı. Mahkeme heyeti, toplanan deliller doğrultusunda facianın boyutunu ve zanlıların eylemlerini "olası kastla adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçları kapsamında değerlendirdi. Ağırlaştırılmış suçlamalarla hakim karşısına çıkan 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbestlik kararı verildi. Yargı makamlarının bu kararı, denizdeki can kayıplarının sorumlularına yönelik hukuk mücadelesinde önemli bir adım olarak kaydedildi.

Ege’de 3 Şubat günü ne yaşanmıştı?

Hafızalardan silinmeyen acı olay, 3 Şubat tarihinde Sakız Adası açıklarında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bota Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpması sonucu bot alabora olmuş ve içerisindeki herkes denize düşmüştü. Arama kurtarma çalışmaları ve bölgeden gelen raporlar, facianın bilançosunu 15 can kaybı ve 24 yaralı olarak kayıtlara geçirmişti. Denizin ortasında yaşanan bu çarpışmanın ardından başlatılan soruşturma, organizatörlerin tutuklanmasıyla yeni bir safhaya geçerken, kayıp olduğu tahmin edilen kişilerle ilgili süreç de yakından takip edilmeye devam ediyor.

