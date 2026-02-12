İzmir Metrosu'nda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bazı günler seferler durma noktasına gelirken, bazı günler ise seferler gecikmeli olarak sürmeye devam ediyor. Bugün ise İzmir Metrosu'yla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Seferlerde çift yönlü gecikme!

İzmir Metrosu iş çıkış saatinde yeni bir krizle gündeme geldi. Teknik bir nedenden dolayı seferlerin her iki yöne de gecikmeli olarak sürdüğü ifade edildi. İzmir Metrosu'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise, "Sayın yolcularımız, İzmir Metrosu'nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz her iki yöne gecikmeli olarak devam etmektedir. Bilginize sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar isyan etti!

İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar duruma isyan etti.