Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Tabip Odası’nın yeni yönetimi nisan ayında gerçekleşmesi planlanan seçimlerde belirlenecek. Kulislerde şimdiden hareketlendi.

Türkiye’nin en büyük meslek örgütlerinden biri olan Tabip Odalarında seçim heyecanı başladı. İzmir Tabip Odası’nda önümüzdeki nisan ayında genel kurul toplantısı ve seçimlerin yapılması bekleniyor. İki yılda bir gerçekleştirilen seçimlerin bu yıl daha da çekişmeli geçeceği düşünülüyor. Bu yıl yapılacak seçimlerde iki veya üç listenin yarışacağı ifade ediliyor. İzmir Tabip Odasında değişim isteyenler ile mevcut yönetimi destekleyenler arasında kıran kırana bir seçim mücadelesinin yaşanacağı kulislerde konuşuluyor.

İzmir Tabip Odası seçimleri TTB seçimlerinde belirleyici olacak

İzmir Tabip Odasında yapılacak seçimler daha sonra gerçekleştirilecek Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi seçimleri için de belirleyici olacak. İzmir’deki seçimlerde yönetim kurulu, onur kurulu ve denetleme kurulu üyelerin belirlenecek. Öte yandan seçimlerde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni belirleyecek delegeler de belirlenecek.