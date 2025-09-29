Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi organizasyonuyla şehit aileleri ve gaziler, çocuklarıyla birlikte Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü Komutanlığı’nı ziyaret etti. Katılımcılar, uçakları yakından görüp Hava Kuvvetlerinin görevleri hakkında bilgi aldı.

Uçakları yakından incelediler

Üs içindeki filo alanlarını gezen şehit aileleri, gaziler ve çocuklar, Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan uçakları inceleme imkânı buldu. Uzman personel, uçakların teknik özellikleri, görev alanları ve kullanım amaçlarına dair detaylı bilgiler verdi.

Katılımcılara ayrıca Hava Kuvvetlerinin stratejik önemi, hava üstünlüğünün vatan savunmasındaki rolü ve pilotluk mesleğinin sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapıldı. Çocuklar, pilotların disiplin ve cesaretle yürüttüğü görevleri yakından tanıma fırsatı buldu.

“Bizler için gurur kaynağı”

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, ziyaretin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, “Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle birlikte onların emaneti evlatlarımızı da bu anlamlı ziyarette görmek gurur kaynağıdır. Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü’nde gördüğümüz fedakârlık ve disiplin, bizlere güven verdi, çocuklarımıza ilham oldu. Gök Vatan’ın bekçileri olan kahraman Mehmetçiklerimizi ve pilotlarımızı yürekten selamlıyoruz” dedi.

Teşekkürlerini ilettiler

Şehit aileleri ve gaziler, organizasyona verdikleri destek nedeniyle Milli Savunma Bakanlığına ve Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü Komutanlığına teşekkür etti.