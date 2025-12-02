Son Mühür / Beste Temel - Çiğli Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde yürüttüğü yol ve istinat duvarı çalışmalarını tamamladı. 8836–8838 sokakları arasında açılan yeni imar yolu ile ulaşım kolaylaştırıldı, mahalle sakinleri için güvenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuldu.

Yeni imar yolu ulaşıma nefes aldırdı

Mahallede açılan yeni yol, bölgedeki bağlantıları güçlendirirken günlük yaşamın daha güvenli hale gelmesine katkı sağladı.

Tehlike oluşturan alan güvenli hale getirildi

Esentepe Mahallesi 8836. Sokak’ta tehlike arz eden bölgede taş istinat duvarı inşa edildi. Çevre düzenlemesi, seyir terası ve peyzaj çalışmalarıyla sokak modern bir görünüme kavuştu. Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 10 bin metrekarelik alana 400 zeytin fidanı dikildi.

Mahalleye yeni sosyal alanlar kazandırılıyor

Esentepe Mahallesi’nde 1.600 metrekarelik alanda oyun parkı, spor ve dinlenme alanları ile modern bir kafenin yapımı sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında mahallenin yeni bir buluşma noktasına kavuşması hedefleniyor.

Başkan Yıldız: “Gece gündüz çalışıyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli’yi daha güvenli, modern ve yaşanabilir hale getirmek için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Yeni imar yolu ve istinat duvarı ile bölgenin güvenliğinin sağlandığını ifade eden Yıldız, dikilen 400 zeytin fidanının ise geleceğe nefes olacağını vurguladı.