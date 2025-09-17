Son Mühür/Gamze Eskiköy- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İzmir’in ikinci büyük eğitim ve araştırma hastanesi olan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji hizmetlerinin personel yetersizliği ve cihaz arızaları nedeniyle durma noktasına geldiğini açıkladı. Sendika, “Hastalar mağdur ediliyor, çalışanlar ise sağlığı tehdit altında çalışıyor” dedi.

Personel sayısı yetersiz!

SES İzmir 2 No’lu Şube Eş Başkanı Başak Edge Gürkan tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’de ikinci büyük bölge eğitim ve araştırma hastanesi olan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, resmi verilere göre acil servise başvuran hasta sayısında ilk sıralarda yer almaktadır. Acile yapılan bu yoğun başvurular, doğal olarak radyoloji servisine de çok yüksek oranda yansımaktadır. Ancak bu yoğun hizmeti karşılayacak personel sayısı ne yazık ki yetersizdir. Özellikle Radyoloji ünitesinde personel kısıtlamasına gidilmiş, birçok branşta hizmet veren radyoloji bölümü hizmet veremez duruma gelmiştir.

Hastaların tedavi süreci olumsuz etkileniyor!

Zaman zaman sadece iki radyoloji teknikeri ile acil röntgende yüzlerce hastaya hizmet vermek zorunda bırakılmaktadır. Bu durum hem çalışanların sağlığını ciddi şekilde tehdit etmekte, hem de hastaların zamanında ve kaliteli hizmet almasını engellemektedir. Hastalar, tetkiklerini uzun süre beklemek zorunda kalmaktadır; bu da dolaylı olarak tedavi süreçlerini olumsuz etkilemektedir.

Radyoloji teknikerlerinin dinlenme koşulları da son derece yetersizdir. Yönetmelik gereği çalışanlara verilmesi gereken dinlenme odası sağlık kriterlerini ve yönetmelik koşullarını karşılamayan bir çekim odası olup bu oda oksijen teması olmayan, hijyen ve konfor açısından uygun olmayan bir ortamdır. Gündüz–gece tüm radyoloji çalışanları ortak şekilde bu odayı kullanmak zorunda bırakılmaktadır. Bu şartlar çalışanların verimini azaltmakta, moral ve motivasyonunu düşürmekte, hatta sağlık açısından risk yaratmaktadır.

Personel angarya çalışmaya mahkum ediliyor!

Acil serviste radyolojik tetkik için ayrıca bir bekleme salonu olmadığından radyolojiye başvuran hastalar bu bekleme sürelerini radyasyonlu gözetimli alanda geçirmekte, bu durum hasta sağlığını riske etmektedir.

Geçmiş yıllarda hastane yönetimince başhekimin yaptığı bir sunumda da Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Türkiye’de en yüksek tetkik talebi alan radyoloji servislerinden biri olduğu açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen hâlâ gerekli iyileştirmelerin yapılmamış olması büyük bir çelişkidir. Üstelik şu an cihaz arızaları sebebiyle acil radyoloji bir alt katta poliklinikte hizmet vermekte olup kırık vb. sıkıntısı olan hastalar bir alt kata inmek zorunda bırakılmıştır. Cihaz arıza onarım süreçlerinin uzun zaman alması, parça tedarikçinin gecikmesi gibi sebeplerle randevu süreleri uzamakta, hastalar mağdur edilmekte, personel de daha fazla angarya çalışmaya mahkûm edilmektedir.

Bizim talebimiz son derece nettir: Personel sayısının artırılması, nöbet sisteminin yeniden düzenlenmesi, dinlenme koşullarının insani standartlara kavuşturulması ve radyoloji çalışanlarının emeğinin göz ardı edilmemesidir. Bu sorunlar görmezden gelinirse hem çalışanlar hem de hastalar olumsuz etkilenmeye devam edecektir.

Cihaz arızaları giderilmeye, hastaların mağdur edildiği koşullar da ne yazık ki idarelerin gündemi daha az personelle nasıl daha fazla hasta baktırmayı zorlamaktır. Bir an evvel sorunların çözülerek, radyoloji emekçilerinin sorunlarının giderilmesini yineliyoruz”