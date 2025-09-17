Son Mühür- İzmir’in Karagöl Tabiat Parkı’nda kurulmak istenen rüzgâr enerji santrali (RES) projesi, ÇED mevzuatına aykırı bulunduğu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sonlandırılmasından sonra şirket RES için tekrar ÇED başvurusunda bulundu.

İzmir’in doğal yaşam kaynağı ve su havzası olan Karagöl Tabiat Parkı sınırlarındaki ormanlık alana Taykar Enerji Üretim Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi tarafından 10 adet rüzgâr türbini ve enerji depolama alanı kurulmak isteniyor.

Projenin ÇED sahası İzmir-Manisa İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre orman alanı, tarım arazisi sınırları içinde bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dün Taykar Enerji’nin projeyle ilgili ilk Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunun mevzuata aykırı olduğu için iptal edildiğini duyurdu.

Projenin ÇED sahasının; orman alanı, tarım arazisi, tabiat parkı/koruma alanı, ayrıca içme ve kullanma suyu orta ve uzun mesafeli koruma alan sınırları içinde bulunduğu belirtildi.

İkinci ÇED başvurusu

Taykar Enerji Üretim Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi’nin RES projesiyle ilgili ikinci ÇED başvurusu yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İzmir ili Bornova, Menemen ilçesi Kır, Alaniçi ve Karaorman Mahallesi, Kurudere Mahallesi, Akgedik ve Efkaftekke Mahalleleri mevkiindeki Taykar Enerji Üretim Pazarlama Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Bornova-4 RES (10 Adet Türbin, 36 MWm/36 MWe, EDT 36 MWe/36 MWh) projesi ile ilgili olarak İZMİR Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur."