Haber Merkezi/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi, yeni doğum yapan ailelere bebek bakım ürünlerinden oluşan hediye paketleri ulaştırıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında 0-6 ay aralığında bebeği olan ailelere çanta dağıtılıyor.

Kayıt sistemiyle başvuru yapılıyor

Projeden yararlanmak isteyen aileler, Çiğli Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden, 444 35 52 numaralı çağrı merkezi veya Halk Masası aracılığıyla kayıt yaptırabiliyor. Hizmetten her aile yalnızca bir kez faydalanabiliyor.

Çantaların içeriği

Belediye tarafından hazırlanan çantalarda bebek çantası, ıslak mendil, pişik kremi, biberon, emzik, alt açma örtüsü, zıbın, bebek şampuanı, mama önlüğü, bebek banyo havlusu, bebek yağı, dijital ateş ölçer ve bebek bezi yer alıyor.

Başkan Yıldız Minik Ata’yı ziyaret etti

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, geçtiğimiz günlerde 6 haftalık Çiğlili Ata Yıldız’ı evinde ziyaret ederek hediyeleri bizzat teslim etti. Başkan Yıldız, üzerinde Çiğli Belediyesi logosu bulunan özel zıbını da aileye armağan etti. “Her yeni doğan bebeğimiz Çiğli’nin geleceğine umut katıyor. Ailelerimizin mutluluğunu paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

“Her bebeğimiz, Çiğli’nin yarınlarına atılan adımdır”

Başkan Onur Emrah Yıldız, proje hakkında yaptığı değerlendirmede, “Bir bebeğin dünyaya gelişi, sadece bir ailenin değil bir kentin de umutla yeniden doğması demektir. Biz Çiğli Belediyesi olarak bu özel anlarda ailelerimizin yanında olmayı görev biliyoruz. ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle yeni doğan yavrularımıza ilk hediyelerini ulaştırıyor, sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapmalarını destekliyoruz. Her bebeğimiz, Çiğli’nin yarınlarına atılan en kıymetli adımdır. Bu projeyle sadece bir çanta değil, sevgi ve dayanışma mesajı veriyoruz” ifadelerini kullandı.