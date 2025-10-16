Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınların bilinçlendirilmesine yönelik seminer düzenledi. Uzmanlar, erken tanının hayat kurtardığını vurgularken, kadınlara düzenli kontrol ve sağlıklı yaşam çağrısı yaptı.

Kadınlara erken tanı çağrısı

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Fakir Baykurt Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde, meme kanseri konusunda farkındalık yaratıldı. Etkinlikte konuşan Dr. Hilal Sipahi, erken teşhisin önemine değinerek, “Haftada en az üç gün, yarım saat yürüyüş ya da egzersiz yapmak birçok kanser türünde riski azaltır. Dengeli beslenme, sigara ve alkolden uzak durmak, emzirmek koruyucu faktörler arasındadır” dedi.

“Her ay sadece 5 dakika”

Dr. Sipahi, kadınlara kendi kendine meme muayenesini alışkanlık haline getirmeleri çağrısında bulundu. “Her kadın, her ay adet döneminin ardından her iki memesini de 5 dakika süreyle kontrol etmeli. Bu basit uygulama, erken tanı açısından büyük önem taşır” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz eğitim ve destek hizmeti

Sipahi, Küçük Çiğli Mahallesi’nde bulunan İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi (İZSEM) hakkında da bilgi verdi: “Merkezimizde her pazartesi kadın sağlığı eğitimleri düzenlenir. Doğum kontrol yöntemleri, beslenme, kilo kontrolü ve egzersiz konularında destek sağlanır. Psikolojik destek almak isteyenler, 153 hattı ya da 0232 294 22 60 numarasından randevu oluşturabilir.”

“Pembe bileklik hayat kurtarabilir”

Sağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL) üyesi Saadet Kökden ise kanser tedavisi gören kadınlar için uygulanan “pembe bileklik” sistemini anlattı. Kökden, “Bu bileklik, operasyon geçiren kadınların koluna müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlatır. ‘Lütfen bu koluma dokunmayın’ mesajını verir. Kadınlar derneğimize başvurarak bileklik talep edebilir” dedi.

Başkan Yıldız: “Kadınların sağlığı her şeyden önemli”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadın sağlığı konusunda farkındalığı artıran çalışmalara devam edeceklerini belirtti. “Kadınlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek her çalışmayı destekliyoruz. Erken tanı ve bilinç, meme kanseriyle mücadelede en güçlü silahlarımızdır. Bu tür etkinliklerle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.