Çiğli Belediyesi’nde çalışan Hamza Taş’ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle görev yerinin değiştirilmesi kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. TGRT’de yayınlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş, Taş’ın CHP’li Gürsel Tekin ve Tolga Çobanoğlu’na yönelik paylaşımlarından sonra “sürgün” edildiğini söyleyerek uygulamaya sert tepki gösterdi.

CHP’li Kurtuluş Uygar: Uygulama kabul edilemez

Aynı programda söz alan CHP’li Kurtuluş Uygar da Hamza Taş’a yönelik görev değişikliği kararının doğru olmadığını vurguladı. Uygar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geldi fotoğraf verdi diye ihraç edilir mi?”

Tolga Çobanoğlu’ndan sert açıklama: “Asıl küçülen siz oldunuz”

Çiğli Belediyesi ile ilgili karar, gündemin sıcak başlıklarından biri olurken oyuncu Tolga Çobanoğlu da konuya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dahil oldu. Hamza Taş’ın “emek mücadelesi” üzerinden cezalandırıldığını söyleyen Çobanoğlu, belediye yönetimine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çobanoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Sayın Başkan Onur Emrah Yıldız ve bu karara imza atanlar… Hamza’yı bir çöp aracına sürerek onu küçülttüğünüzü sandıysanız yanıldınız. Asıl küçülen siz oldunuz. Bu şehrin sokaklarını temizleyen bir emekçiye siyaset üzerinden ceza vermek, kamunun gücünü kişisel hırslarınıza alet etmektir. Bu makamı değil, karakteri gösterir. Ve bilin ki… Bu haksızlığın arkasından çekilen her ipte, her alınan kararda, her uygulanan mobbingde, ensenizde nefesimi hissedeceksiniz.”

Sürgün iddiası geniş yankı uyandırdı

Hamza Taş’ın belediyede görev yerinin değiştirilmesi yalnızca siyasi arenada değil, kamu çalışanları arasında da tartışma konusu oldu. Kararın “mobbing” niteliği taşıdığı yönündeki değerlendirmeler sosyal medyada geniş yankı buldu.