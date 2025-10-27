Cumhuriyetin 102. yılı, Aliağa’da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kent genelinde düzenlenecek etkinliklerde resmi törenler, öğrenci gösterileri, kortej yürüyüşü ve DJ performansı yer alacak. Kutlamalar, 28 Ekim Salı günü saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreniylebaşlayacak. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. Aynı gün saat 13.30’da Aliağa Kabristanlığı’ndaki şehitlik ziyareti yapılacak.

Öğrencilerden Cumhuriyet gösterisi

Kutlamalar, 29 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde devam edecek. Saat 09.30’da Kaymakamlık makamında düzenlenecek tebrikat töreninin ardından, 10.30’da Aliağa Atatürk Stadyumu’nda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izleyicilerle buluşacak. Öğrencilerin dans, şiir ve spor etkinlikleriyle Cumhuriyet ruhu sahneye taşınacak.

Fener alayıyla Aliağa kırmızı beyaza bürünecek

Günün en renkli etkinliklerinden biri ise Aliağa Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenecek fener alayı olacak. Saat 19.00’da Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünden başlayacak kortej yürüyüşünde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, marşlar ve bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek.

DJ Arif Güven sahnede

Cumhuriyet coşkusu, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak kutlamalarla zirveye ulaşacak. Saat 20.00’de başlayacak DJ Arif Güven performansı, Aliağalı vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Cumhuriyetin 102. yılı, müzik, ışık ve birlik mesajlarıyla Aliağa’da büyük bir coşkuyla kutlanacak.