Son Mühür/ Merve Temel - Buca’nın en donanımlı spor kompleksi olan Sporium, 9 Eylül Salı günü itibarıyla her yaşa ve farklı seviyelere yönelik yüzme kurslarıyla kapılarını açacak. Yıldız Mahallesi’ndeki tesiste düzenlenecek dersler, uzman antrenörler eşliğinde merkezin zemin katındaki yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, güvenli ve hijyenik ortamda, modern tesis imkânlarıyla eğitim alırken, isteyenler haftanın belirlenen gün ve saatlerinde havuzu serbest kullanım hakkına sahip olabilecek.

Başkan Duman: “sağlıklı yaşam için herkesi bekliyoruz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sağlıklı bir toplum yaratma hedefi doğrultusunda spor faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurguladı. “Yüzme, hem bedensel hem de zihinsel sağlığa faydalarıyla öne çıkan bir spor. İlçemizde her yaş grubundan oluşan talebi karşılamak için bu yıl başlattığımız kurslarımızın kapsamını genişlettik. Yalnızca çocuklarımızı değil, sağlıklı yaşam hedefiyle derslerimize katılmak isteyen tüm hemşehrilerimizi tesisimize bekliyoruz” dedi.

Kayıt ve iletişim bilgileri

Buca Belediyesi, kurslara katılmak isteyen vatandaşların https://sporium360.com adresi üzerinden ön kayıt yaptırabileceğini duyurdu. Ayrıca 0 501 185 60 60 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.