Son Mühür / Çiğli’nin Balatçık Mahallesi’nde çok sayıda parseli kapsayan 240 numaralı parselasyon planına ilişkin hukuki süreçte önemli bir aşama daha aşıldı. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca hazırlanan ve 2012 yılında Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi encümen kararlarıyla onaylanarak tescil edilen plan, açılan dava sonucunda iptal edilmiş; İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 20 Aralık 2018 tarihli kararıyla iptal edilen plan, istinaf aşamasında da Bölge İdare Mahkemesi tarafından onanırken, Danıştay 6. Dairesi’nin 25 Mayıs 2021 tarihli kararıyla iptal durumu kesinleşmişti.

Büyükşehir encümeni de onayladı

Mahkeme kararı doğrultusunda, 240 numaralı parselasyon planı sonucu oluşan imar parsellerinin kadastral parsellere dönüştürülmesine yönelik geri dönüşüm planı ile birlikte yeni parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri hazırlandı. Balatçık Mahallesi sınırları içinde 107, 108, 118, 119, 120, 363, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 4484, 5148, 5494 ve 5668 numaralı parselleri kapsayan alan için hazırlanan 240 numaralı geri dönüş ve yeni parselasyon planı, Çiğli Belediyesi Encümeni’nin 2 Eylül 2025 tarihli kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 23 Ekim 2025 tarihli kararıyla onaylandı.

Söz konusu plan, Çiğli Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün askı panosunda bir ay süreyle askıya çıkarıldı. 19 Aralık’a kadar askıda kalacak plan sürenin tamamlanmasının ardından tescil işlemleri için Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesi planlanıyor.