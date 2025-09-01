İzmir’in büyük kanal projesi kapsamında Çiğli’de biyolojik arıtma sistemiyle Burhan Özfatura döneminde yapımına başlanan ve 2019 yılında ilk fazı çalışmaya başlayan Türkiye'nin en büyük atıksu arıtma tesisleri arasında yer alan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi özelleştiriliyor. İZSU, 4. fazı devreye alınan ve 26 yıldır belediye tarafından çalıştırılan tesisin özel sektör tarafından işletilmesi için ihale açtı.

İhale ne zaman?

Hazırlanan ihale şartnamesine göre tesis 3 yıl süreyle kazanan firma tarafından işletilecek. 30 Eylül 2025'de İZSU Genel Müdürlüğü'nde yapılacak ihaleye katılım için belli başlı mali ve teknik yeterlilik kriterleri aranıyor. İhaleye katılacak olanlardan, son beş yıl içerisinde benzer iş deneyimlerine ait belgeleri sunmaları bekleniyor. Ayrıca; söz konusu işe ise sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 60 gün içinde start verilecek.