Son Mühür- Kuruyemiş, lokum, kahve ve doğal atıştırmalıkların yer aldığı geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Çiğdemci, yalnızca bir satış noktası değil; aynı zamanda ailelerin keyifle vakit geçirebileceği modern bir konsept mağaza olarak tasarlandı.

“Doğallığı ve yerli üretimi yaymak istiyoruz”

Açılışta konuşan Çiğdemci kurucusu Fatih Koç, markanın doğuş hikayesini şöyle anlattı:

“Çiğdemci, sadece kuruyemiş satmak için değil; doğal, taze ve yerli üretimi destekleyen bir yaşam kültürünü yaymak için doğdu. İzmir’den başlayarak Türkiye’nin dört bir yanına bu kaliteyi ulaştırmak istiyoruz.”

Açılışta renkli görüntüler

Kurdele kesiminin ardından misafirlere çeşitli ikramlar sunuldu. Çocuklar için hazırlanan özel alan büyük ilgi görürken, katılımcılar mağazanın ferah tasarımı ve ürün çeşitliliği hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

Yerli üreticiye destek, bölge ekonomisine katkı

Çiğdemci, ürünlerinde doğallık, tazelik ve hijyeni ön planda tutarken yerli üreticilerle iş birliği yaparak Ege ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Marka, İzmir’den başlayarak Türkiye genelinde şubeleşme planlarıyla bölgesel üretimi desteklemeye hazırlanıyor.