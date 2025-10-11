Son Mühür - Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aldatma iddiasını kanıtlamak amacıyla eşini ve yanındaki kişiyi görüntüleyen sanık hakkında verilen beraat kararını onayladı. Karara göre, Muğla’da yaşayan bir kişi, boşanma sürecinde olduğu eşinin gece saatlerinde tanımadığı bir erkeğin aracına bindiğini fark etti.

Eşini takip etmeye başlayan koca, onları araçtan indiklerinde cep telefonuyla görüntüledi. Yapılan şikayet sonrası hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla dava açıldı. Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, aldatıldığından şüphelendiği için görüntü aldığını ifade etti. Ancak mahkeme, sanığı suçlu bularak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Suç unsurları oluşmadığı için...

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozarak sanığın beraatine karar verdi. Daire, sanığın görüntüleri delil elde etme amacıyla çektiğini beyan ettiğini ve kayıtların ifşa edildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, mağdur ve yanındaki kişinin kamuya açık bir alanda görüntülenmesinin “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunun unsurlarını oluşturmadığına hükmetti.

Emsal karar

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi de sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usulüne ve kanuna uygun şekilde yürütüldüğü, iddia ve savunmaların toplanan deliller ışığında gerekçeli kararda tartışıldığı ifade edilerek, sanığın beraat kararında hukuka aykırılık bulunmadığı vurgulandı.