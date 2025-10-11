Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarına standart getirilirken, tarife değişiklikleri için yıllık bir sınırlama getirildi.
Bugünden itibaren değişti
EPDK tarafından yayımlanan Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yönetmelikle petrol piyasasına ilişkin bazı ifadeler güncellenirken, metinlerdeki “Yeni Türk Lirası” ibaresi “Türk Lirası” olarak değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre tarife değişiklikleri bir takvim yılında en fazla iki kez yapılabilecek ve bu değişiklikler ya lisans sahiplerinin başvurusu üzerine ya da EPDK Kurul kararıyla onaylanacak. Onaylanan tarifeler, Kurulca belirlenen tarihte yürürlüğe girecek ve herhangi bir nedenle durdurulmadığı sürece uygulanmaya devam edecek.
Yeni düzenleme
Tarife değişikliği başvuruları, ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler dikkate alınarak değerlendirilecek. Onay gerektirmeyen bildirime tabi tarifeler ise, EPDK’nın internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve değiştirilmeyene kadar yürürlükte kalacak. EPDK ayrıca, fiyat listelerinin güncellenme usullerini de netleştirdi. Buna göre, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında yapılan bildirimler, takip eden gün yürürlüğe girecek.
Kafa karışıklığına son
Yönetmelikte öne çıkan değişikliklerden biri, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat ilan panolarına ilişkin düzenleme oldu. Artık birden fazla fiyat panosu bulunan istasyonlarda; akaryakıt adı, fiyat bilgisi, yazım stili ve görsellerin birbirleriyle uyumlu olması zorunlu olacak. Böylece aynı istasyonda farklı fiyatların veya görsel farklılıkların bulunduğu tabelalar tamamen kaldırılacak. Geçici maddeye göre, bu yeni uygulamaya 31 Aralık 2025 tarihine kadar uyum sağlanması gerekiyor ve tüm istasyonlar panolarını bu tarihe kadar yeni kurallara göre düzenlemek zorunda olacak.
LPG değişikliği
EPDK, LPG Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmî Gazete’de yayımladı. Yeni düzenlemeyle, LPG piyasasında fiyatlandırma, tarife ilanları ve değişiklik süreçlerine ilişkin kurallar yeniden belirlendi. Buna göre, LPG lisans sahipleri bir takvim yılı içinde en fazla iki kez tarife değişikliği talep edebilecek. Başvurular, EPDK’nın internet sitesi üzerinden yapılacak ve ekonomik göstergeler ile emsal tarifeler doğrultusunda değerlendirilecek. Kurul tarafından onaylanan tarifeler, belirlenen tarihte yürürlüğe girecek ve değiştirilene kadar geçerli olacak.
O tarifeler rekabeti bozuyor
Onay gerektirmeyen bildirime tabi tarifeler, EPDK’nın internet sitesinde yayımlandığı anda yürürlüğe girecek. Ancak rekabeti bozucu veya kapasiteyi sınırlayıcı hükümler içermeleri halinde bu başvurular reddedilecek. Yeni düzenlemeyle depolama lisansı sahibi şirketlere de ek bir yükümlülük getirildi. Bu şirketler, 1 Aralık 2025’e kadar EPDK’nın yayımladığı tip tarife dokümanına uygun tekliflerini Kuruma sunmak zorunda olacak. Sunulan teklifler onaylanmazsa, tarifeler doğrudan EPDK Kurulu tarafından resen belirlenecek.