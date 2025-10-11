Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarına standart getirilirken, tarife değişiklikleri için yıllık bir sınırlama getirildi.

EPDK tarafından yayımlanan Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yönetmelikle petrol piyasasına ilişkin bazı ifadeler güncellenirken, metinlerdeki “Yeni Türk Lirası” ibaresi “Türk Lirası” olarak değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre tarife değişiklikleri bir takvim yılında en fazla iki kez yapılabilecek ve bu değişiklikler ya lisans sahiplerinin başvurusu üzerine ya da EPDK Kurul kararıyla onaylanacak. Onaylanan tarifeler, Kurulca belirlenen tarihte yürürlüğe girecek ve herhangi bir nedenle durdurulmadığı sürece uygulanmaya devam edecek.

Yeni düzenleme

Tarife değişikliği başvuruları, ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler dikkate alınarak değerlendirilecek. Onay gerektirmeyen bildirime tabi tarifeler ise, EPDK’nın internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve değiştirilmeyene kadar yürürlükte kalacak. EPDK ayrıca, fiyat listelerinin güncellenme usullerini de netleştirdi. Buna göre, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında yapılan bildirimler, takip eden gün yürürlüğe girecek.

Kafa karışıklığına son