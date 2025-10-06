Son Mühür - Aydın Ticaret Borsası ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, pamuğun Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu vurguladı. İklim değişikliği, artan maliyetler ve üretim alanlarındaki daralmanın sektörü tehdit ettiğini belirten Çondur, “Sürdürülebilir pamuk üretimi için su yönetimi ve destek politikaları artık ertelenemez bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Pamuk, tarım ve sanayinin ortak paydası

Aydın Ticaret Borsası (ATB) ve Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Dünya Pamuk Günü kapsamında yaptığı açıklamada, pamuğun yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda sanayi ve ihracatın temel hammaddesi olduğunu dile getirdi.

Çondur, “Pamuk, tekstilden hazır giyime kadar uzanan geniş bir değer zincirinin merkezinde yer alıyor. Bu yönüyle ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip. Ulusal Pamuk Konseyi olarak, sektörün tüm bileşenleriyle birlikte çözüm arayışlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye üretimde 7’nci sırada

Dünyanın en büyük pamuk üreticilerinin Çin, Hindistan, Brezilya, ABD, Pakistan ve Avustralya olduğunu belirten Çondur, Türkiye’nin 7’nci sırada yer aldığını hatırlattı.

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC) verilerini paylaşan Çondur, “2024-2025 sezonunda dünya genelinde 30 milyon 692 bin hektar alanda 25 milyon 287 bin ton pamuk üretildi. Türkiye, 465 bin hektarlık ekim alanıyla 12’nci sırada, 840 bin tonluk üretimle ise 7’nci sırada yer aldı. Ancak pamuk ithalatında yaklaşık 1 milyon tonluk rakamla 4’üncü sırada bulunuyoruz” bilgisini verdi.

Yeni sezona ilişkin beklentileri de değerlendiren Çondur, ekim alanlarının 430 bin hektara, üretimin ise 780 bin tona gerilemesinin öngörüldüğünü aktardı.

“İklim değişikliği pamuk üretimini tehdit ediyor”

Pamuk üretiminin son yıllarda iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğini ifade eden Çondur, “Kuraklık, düzensiz yağış rejimi ve yeraltı su kaynaklarının azalması pamuk üretimini ciddi biçimde tehdit ediyor. Bu durum, yalnızca tarımsal üretimi değil, kırsal kalkınmayı da doğrudan etkiliyor” dedi.

Çondur, su yönetiminin artık ertelenemeyecek bir konu olduğuna dikkat çekerek, “Basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, su verimliliği yüksek pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi ve üreticiye ulaştırılması gerekiyor. Aksi halde yaşanacak kayıplar hem üreticiyi hem de ülke ekonomisini derinden sarsar” ifadelerini kullandı.

Artan girdi maliyetleri üretimi zorluyor

İklim değişikliğinin yanı sıra üretim maliyetlerindeki artışın da pamuk üreticilerini zorladığını dile getiren Çondur, “Gübre, enerji ve sulama giderlerindeki yükseliş üreticinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Mevcut destekler artık yetersiz kalıyor” dedi.

Pamukta fark ödemesi desteğinin güncel ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Çondur, ödeme takvimlerinin üreticinin finansal döngüsüyle uyumlu hale getirilmesinin önemine işaret etti.

“Pamuk üretimi azaldıkça sanayi dışa bağımlı hale geliyor”

Türkiye’nin yıllık pamuk ihtiyacının yaklaşık 1,6 milyon ton olduğuna değinen Çondur, tekstil ve hazır giyim sektörünün ülke ihracatında yüzde 30’a yakın paya sahip olduğunu belirtti.

Çondur, “Pamuk üretiminde yaşanan düşüş, sektörün hammadde ihtiyacını ithalatla karşılama zorunluluğunu artırıyor. Bu durum, hem döviz kaybına hem de sanayi üretiminde dışa bağımlılığa yol açıyor. Oysa ülkemiz kendi hammaddesini üretebilecek kapasiteye sahip” dedi.

Sektörün rekabet gücünün korunması için yeni destek politikalarının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çondur, “Yerli üretimi artırmak, lisanslı depoculuk sistemini güçlendirmek ve üreticiyle sanayici arasındaki bağı kuvvetlendirmek önceliğimiz olmalı” dedi.

“Pamuğumuza sahip çıkmalıyız”

Dünya Pamuk Günü’nün, pamuğun tarımdan sanayiye kadar uzanan rolünü hatırlattığını belirten Fevzi Çondur, sözlerini şöyle tamamladı: “Pamuk, çevreyle uyumlu, doğa dostu ve geleceğimiz için vazgeçilmez bir üründür. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha güçlü bir ekonomi için pamuğumuza sahip çıkmalıyız. Üreticimizin, tüccarımızın ve sanayicimizin sürdürülebilirliğini koruyacak güçlü bir tarım-sanayi politikası artık bir zorunluluktur. Ulusal Pamuk Konseyi olarak sektörün tüm taraflarıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz.”