Kuşadası'nda, henüz bir haftalık evli olan bir şahıs, eşinin eski kocası tarafından düzenlenen pompalı tüfekli saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtuldu. İddialara göre, saldırıya uğrayan M.S.’nin hayatını, tesadüfen taktığı kaskı ve motosikletindeki sırt çantası kurtardı. Dün gece saat 21.00 sularında Camiatik Sönmez Sokak'ta meydana gelen bu kan dondurucu olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı ve şüpheli İ.G.’nin adliye önündeki tartışmalı pozu ise olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına sebep oldu.

Pusu kurulan saldırıda tüfek saçmaları kask ve çantaya isabet etti

Edinilen bilgilere göre, M.S. motosikletiyle seyir halindeyken, sokakta pusu kuran eşinin eski kocası İ.G.'nin açtığı ateşin hedefi oldu. Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmaların büyük bir bölümü, M.S.'nin kafasını koruyan kaska ve motosikletin arkasındaki çantaya isabet etti. Bu kritik isabetler sayesinde M.S., baş ve göğüs bölgesinden alacağı hayati tehlike arz eden yaralanmalardan kurtuldu. Ancak saldırı sonucunda sağ ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.S.'nin, yapılan ilk müdahale sonrası hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eski eşin tartışmalı adliye pozu ve sosyal medya iddiaları

Olayın şokunun atlatılmasının ardından, yaralanan M.S.'nin eşi A.S.'nin, eski kocası ve saldırgan İ.G. ile adliye önünde birlikte poz verdiği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Ayrıca, sosyal medyada paylaşıldığı öne sürülen mesajlarda A.S.'nin, yeni eşi M.S.'yi çocukları üzerinden tehdit ettiği ve "babalarının kafasına sıkacağım" gibi dehşet verici ifadeler kullandığı iddia edildi. A.S.'nin aynı dönemde M.S. hakkında "zaten evden çıkarmıştım, boşanacağım" şeklinde ifadeler kullandığı da ileri sürüldü. Bu iddialar, olayın basit bir husumetten öte karmaşık bir ilişki ağını işaret ettiğini gösteriyor. Güvenlik kamerası kayıtlarında ise saldırgan İ.G.'nin elinde tüfekle sokakta koşuşturması ve olay yerinden hızla kaçması net bir şekilde görülüyor.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli İ.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, olayın tüm boyutlarının aydınlatılması ve iddiaların araştırılması için çok yönlü soruşturma başlattı.