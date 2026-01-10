Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti İzBB Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi milli bayramlarda ilçede düzenlenen konserler üzerinden eleştirerek, CHP’li Eşki’nin suçüstü yakalanınca Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in arkasına saklandığını savundu.

Uğur İnan Atmaca: Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var’

Cumhuriyet’i birilerinin kalkan yapmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen ve Ömer Eşki’nin CHP lideri Özgür Özel’e saygı duyması gerektiğini savunan AK Partili Atmaca, “Maalesef hepiniz aynısınız, suçüstü yakalanmanın hezeyanıyla Atatürk'ün ve cumhuriyetin arkasına saklanmadan yapamıyorsunuz. Bizim kimsenin özel hayatıyla işimiz yok ama Atatürk'ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet'i birilerinin gönül ilişkilerine kalkan yapmanıza müsaade etmeyeceğiz.

İzmirliye saygınız yoksa yapay zekaya sorarak sizi o koltuğa oturtan Özgür Özel'e saygı duyun. Özgür Özel 19.08.2023 tarihinde; ‘En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var’ dedi.

CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'a verdiğiniz konseri işini eleştirdiğimizde cevap olarak; ‘Bornovalıların büyük bir ilgi, coşku ve mutlulukla katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından rahatsızlık duymuş, konuyu zemininden uzaklaştırmak niyetine girmiştir’ dediniz.” ifadelerini kullandı.

“Siz en iyisi gidip kaldığınız yerden kitapçı boykotuna devam edin”

Son olarak, CHP’li belediye başkanlarının eser siyasetini beceremediklerini ve bu sebeple konser siyaseti yaptıklarını savunan AK Partili Uğur İnan Atmaca, “Konuyu zemininden uzaklaştıran kim Ömer Eşki? Siz mi, biz mi? Mesele Cumhuriyet'i kutlamanız değil, İşçi ücretlerini ödemeden Phuket tatiline giden CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'a konser işini paslamanız sizce normal mi, memlekette başka sanatçı kalmadı mı?

Emin olun İzmirli hemşerilerimiz sanatçı için değil, kalplerindeki Atatürk ve Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için meydanları dolduruyorlar. Şahsi ilişki ağınız içerisinde yaptığınız bu konser organizasyonu için özür dileyin, Atatürk'ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet'in arkasına sığınmayın. Mesela, 09.05.2025 tarihindeki 2.950.000.- TL bedelli Grup Seksendört ve 26.08.2025 tarihindeki 1.925.000.- TL bedelli Oğuz Aksaç Konseri var.

Demek ki isteyince başka sanatçılara konser verebiliyorsunuz. Eser siyasetini beceremeyince, konser siyasetine sarılmanızı anlıyoruz, bari onu düzgün yapın. Atatürk'ün dediği gibi ‘Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır!’ İzmirli hemşerilerimizin aklıyla dalga geçmeyi de, bu ucuz siyaset anlayışını da bir kenara bırakıp işinize odaklanın. Zaten Esnaf Odası seçimlerinde de boyunuzun ölçüsünü aldınız, siz en iyisi gidip kaldığınız yerden kitapçı boykotuna devam edin. Gerçi boykot listesi de kalmadı ama neyse bulun bir şeyler.” diyerek, sözlerini noktaladı.