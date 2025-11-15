CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlatılan miting serisinin 70’incisi, bu kez Kilis’te gerçekleştirilecek. Doğu Anadolu bölgesinde yapılan ikinci buluşma olma özelliği taşıyan etkinlik, 19 Mart sürecinden bu yana bölgedeki vatandaşlarla buluşacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda pazar günü saat 16.00’da yapılacak etkinlikte, CHP’nin erken seçim talebi ve Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna son verilmesi çağrıları öne çıkacak. Partililer, miting ile halkın iradesine sahip çıkma mesajını bir kez daha güçlü bir şekilde duyurmayı hedefliyor.