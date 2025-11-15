İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara’da gerçekleştirilen 4. Olağan İl Kongresi’nde partisinin ve ülkenin gündemine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kongre, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin güncel sorunları vurgulandı

Dervişoğlu, konuşmasında milletvekillerinin Anadolu’yu karış karış gezdiğini belirterek, halkın ekonomik koşullarından duyduğu rahatsızlığı aktardı. Çiftçilerin emeğinin karşılığını alamadığını, gençlerin gelecek konusunda umutsuz olduğunu ve sanayicilerin finansman eksikliği nedeniyle istihdamı kısıtlayıcı önlemlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. “Gittiğimiz illerde ticaret ve sanayi odalarıyla görüştüğümüzde iflasların her geçen gün arttığını gözlemliyoruz” dedi.

Deprem bölgelerinde hala sıkıntılar var

Deprem bölgesindeki durumu da değerlendiren Dervişoğlu, yapılan açıklamalara rağmen bölgedeki yaşam koşullarının iyileşmediğini söyledi. “Emekli vatandaşlarımız zor durumda, tenceresini kaynatamıyor. Asgari ücret hâlâ tartışma konusu. Önceki önerimiz hayata geçmiş olsaydı, bugünkü enflasyon dikkate alındığında asgari ücret en az 45 bin lira civarında olacaktı” diye konuştu. Dervişoğlu, Türkiye’nin ekonomik kaynaklarının bir avuç ayrıcalıklı kesim tarafından sömürüldüğünü belirtti ve buna karşı duracak siyasi iradenin önemine dikkat çekti.

İYİ Parti’nin iç tartışmalarına mesafe

Parti içi tartışmalara değinen Dervişoğlu, kendisinin bu tür tartışmaların dışında olduğunu vurguladı. “Türkiye’nin gerçek meseleleriyle ilgileniyorum. ‘İYİ Parti’nin içinde ne olacak’ tartışmalarıyla değil” ifadelerini kullandı. Ülkenin bütçe açığı ve önümüzdeki yıllara ilişkin yükümlülüklerine dikkat çeken Dervişoğlu, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiğini ve asgari ücretin bir yaşam standardına dönüşmesi gerektiğini aktardı.

Orta direğin çöküşüne dikkat

Dervişoğlu, Türkiye’de orta sınıfın önemli ölçüde zayıfladığını belirterek, toplumun en geniş kesiminin siyaseten sahipsiz bırakıldığını söyledi. “Orta direk, hukuk ve ekonomik yükümlülüklerini yerine getiren kesimdir. Ancak artık bu kesim yok olmuş durumda ve haklarını savunamıyor” dedi. Siyasetin merkezinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal dengesinin sağlanmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı, konuşmasında hem ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarına hem de partisinin bu sorunları çözme kapasitesine dikkat çekti. Dervişoğlu, Türkiye’nin mevcut krizlerle mücadele edebilmesi için kararlı bir siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.