ABD'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ve devlet başkanı Maduro ve eşini kaçırmasının yankıları sürmeye devam ediyor. Çok sayıda siyasi isimden kınama mesajları gelirken, konuyla ilgili olarak bir açıklama da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özdağ, aynı zamanda hükümete de çağrıda bulundu.

"Uluslararası hukukun çiğnenmesidir!"

Maduro'nun kaçırılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özdağ, "ABD’nin Venezuela'nın meşru devlet başkanı Maduro ve eşini bir operasyonla kaçırarak ABD’ye götürmesi ve yargılayacağını açıklaması BM ilkelerinin ve uluslarası hukukun çiğnenmesidir.

Böyle bir eylemin hiçbir şekilde kabul edilemesi mümkün değildir..

Bir ülkeyi kimin yöneteceği o ülke halkının egemen iradesi ile belirlenir. Maduro’yu Venezuela halkı getirir veya götürür." dedi.

Hükümete çağrı!

Hükümete kınama çağrısında bulunan Özdağ, "ABD'nin bu eylemi uluslararası hukuka, BM sistemine ve uluslararası hukukun/sistemin temel taşı olan egemenlik kavramına aykırıdır. Hiçbir şekilde kabul edilemez.

ABD’nin Venezuella’ya düzenlediği operasyon Rusya’nın Ukrayna’da savaşı tırmandırmasını ve Pekin’in Tayvan’ı işgal etmesini kolaylaştıracaktır. Küresel jeopolitik kriz büyüyecektir.

Zafer Partisi olarak bu eylemi şiddetle kınıyor ve hükümetinde 15 Temmuz FETÖ’cü darbesine ilk karşı çıkan yabancı lider olan Madura’ya yapılan eylemi kınamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.