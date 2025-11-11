Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 “Herkül” tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzereyken Gürcistan ile Azerbaycan sınırında düşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yaşanan üzücü olayla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Olayın ardından yeni gelişmelerle ilgili olarak bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

"Enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldı!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.