Son Mühür - Rusya ile süren savaşta ciddi bir insan gücü sıkıntısı yaşadığı öne sürülen Ukrayna’da durumun giderek ağırlaştığı ifade ediliyor. Batılı ülkelerden gelen mali ve askeri yardımlara rağmen cephede görev yapacak asker bulmakta zorlanan Kiev yönetiminin, askeri disiplini sağlamak adına evsizleri ve engelli bireyleri de orduya dahil etmeye başladığı iddia ediliyor.

Açılan dava sayısı: 235 bin

Ukrayna ordusunda firar eden asker sayısının 300 bini geçtiği öne sürülüyor. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, firarları önlemek amacıyla cezaları artırıp askerlik yaşını düşürse de, ordudaki çözülmenin önüne geçemiyor. Resmi verilere göre firarla ilgili açılan dava sayısı 235 bine ulaştı. Ancak sahadaki komutanlar, gerçek sayının bu rakamın çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Bazı yüksek rütbeli subayların, maaş farkı alabilmek adına firar eden askerleri rapor etmediği; hatta bazı askerlerin "ölü" olarak kayıtlara geçirildiği de iddialar arasında yer alıyor.

Ukrayna'da asker krizi

Ukrayna ordusunun en büyük problemlerinden biri, yeterli askeri eğitim almamış sivillerin cepheye sevk edilmesi. Asker açığını kapatmakta güçlük çeken komutanlar, evsizleri, hastaları ve hatta engellileri bile orduda görevlendirmeye başladı. Bu durum, cephede moral bozukluğuna ve firarların artmasına sebep oluyor. Birçok asker ise "hapishaneler zaten dolu" diyerek yakalanma korkusu olmadan kaçmayı tercih ediyor.

1,3 milyon kişi mülteci durumunda

Savaşın başlamasından bu yana binlerce Ukraynalı, özellikle Almanya ve Baltık ülkelerine sığınmak zorunda kaldı. Ukrayna hükümeti, yurtdışına kaçanlara yönelik cezaları artırsa da, 18-32 yaş arasındaki gençlerden haftada yaklaşık bin kişinin ülkeyi terk ettiği bildiriliyor. Almanya’ya sığınma talebinde bulunan Ukraynalı sayısı 12 bine yaklaşırken, ülkede toplam 1,3 milyon Ukraynalı mülteci bulunuyor.