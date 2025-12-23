Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü ziyaret etti. Ziyaret sonrası Aydın Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu.

“İMKANLAR CEMAATLE SAĞLANIYOR”

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında kamuoyunda uzun süredir tartışılan torpil, kadrolaşma ve kamu kaynaklarının kullanımı iddialarına dikkat çeken Aydın, şunları söyledi:

“TÜGVA gibi yapılar yıllardır bu tür alanları işgal ediyor. Geçmişte de birçok eylem gerçekleştirdik. Büyükada’da birçok yeri tahsis etmişler. Barınma krizi, öğrencilerin barınma sorunlarını çözme imkanı varken, bu imkanların cemaatlere sağlandığını görüyoruz.”

“İMKANI OLMAYAN ÖĞRENCİLER TÜGVA’YA YÖNELİYOR”

İktidara yakın vakıfların öğrenci yurtları üzerinden meşrulaştırıldığın söyleyen Aydın, “Günümüzde ev tutmaya çalışan bir öğrenci, asgari ücretin altında bir ev bile bulamıyor. Öğrenci semtlerinde tekelleşme var; yapılar daha fahiş fiyatlarla öğrencilere sunuluyor. İmkanı olmayan öğrenciler için, iktidara yakın ve iktidar tarafından kaynak aktarılan TÜGVA gibi yapılar ‘öğrencilere yurt yaptık, yurt açtık’ denilerek ön plana çıkarılıyor. Günümüzde ne yazık ki öğrenciler bu yurtlarda kalmak zorunda bırakılıyor” diye konuştu.

“KAPASİTE DEĞİL, ÖĞRENCİNİN YAŞADIĞI ZULÜM ARTIYOR”

Belediyelerin öğrenci yurtları konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aydın, “Bakanlık ‘Kapasite artırdık’ diyorlar ama 6 kişilik odayı 8 kişiye çıkardılar. Biz de diyoruz ki siz yurt kapasitesini değil, öğrencilerin yaşadığı zulmü artırıyorsunuz. Bugün durum koğuştan beter. Öğrenci yurtları ayrı, güvenlik krizleri ayrı boyutlarda. Biz belediyelerimizle Avrupa standartlarında yurtları elbette yapıyoruz; iktidar olduğumuzda ise devletin gücüyle bunu çok daha kapsamlı şekilde gerçekleştireceğimizi gösteriyoruz. Bu yapıların yarattığı bu düzenden de öğrencilerimizi kurtaracağız”.