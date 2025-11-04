Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan ve bir dönem partide Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Eren Erdem'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Eren Erdem, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kutladı.

"Bu kararlı duruşu alkışlıyorum!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Eren Erdem, "Terörsüz Türkiye süreci için MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin aldığı yüksek sorumluluğu büyük bir saygıyla karşılıyor, bu kararlı duruşu alkışlıyorum.

Bu kararlılık, ülkemizin huzurlu bir iklime kavuşması açısından büyük umut vermektedir." ifadelerini kullandı.

Erdem'in bu paylaşımı özellikle CHP camiasında büyük yankı uyandırırken, kamuoyu tarafından da yakından takip edildi.