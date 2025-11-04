Son Mühür/Merve Turan- Cumhur İttifakı’nda görüş ayrılığı yaşandığı yönündeki iddialar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla yanıt buldu. Bahçeli, iddiaları kesin bir dille reddederek, ittifakın hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı.

“Cumhur İttifakı’nda görüş ayrılığı yok”

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, kamuoyunda gündem olan “çatlak” söylemlerine karşı net bir mesaj verdi. “Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de bir siyasi ihtilaf söz konusudur” diyen Bahçeli, birlik ve kararlılık vurgusu yaptı.

Bahçeli, konuşmasında “Dertler sağanak olsa da biz buradayız” ifadesini kullanarak, ittifakın zorluklara rağmen sarsılmadan devam ettiğini dile getirdi.

Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken paylaşım

MHP liderinin açıklamaları siyasette geniş yankı uyandırırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan da kısa sürede bir değerlendirme geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yılmaz, Bahçeli’nin sözlerini “bilge bir yanıt” olarak nitelendirdi.

Yılmaz, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhur İttifakı’na ilişkin yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü sekteye uğratmak isteyen çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla devam edeceğiz”

Cevdet Yılmaz, paylaşımının devamında Cumhur İttifakı’nın kararlılığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz” dedi.