Son Mühür- Özgür Özel liderliğindeki CHP 21 Eylül Pazar günü 22.Olağanüstü Kurultayda sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

15 Eylül'deki kurultay iptal davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönüşü anlamına gelen olası bir mutlak butlan kararına karşı bulunan olağanüstü kurultay formülünde, 156 İstanbul kurultay delegesinin delegelikleri düşürüldüğü için bu isimlerin liste dışı bırakıldığı duyurulmuştu.

Liste dışı bırakılmışlardı...



900'den fazla kurultay delegesinin imzası sonrası gündeme gelen 21 Eylül'deki kurultayda Özgür Özel, MYK, PM ve İstanbul kurultay delegeleri oy kullanmayacak.

Ancak, 22.Olağanüstü kurultaya oy kullanacaklar listesinde İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafında delegelikleri düşürülen üç ismin de yer aldığı ortaya çıktı.



Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na olağanüstü kurultayın iptali için yapılan başvuru sonrası verilen kararda İstanbul kurultay delegesi Ozan Işık, Hüseyin Ergin ve Mülayim Demirtaş'ın isimlerinin kurultayda oy kullanacak listede yer aldığı tespit edildiğine dikkat çekildi. Çankaya İlçe Seçim Kurulu söz konusu üç ismin oy kullanacaklar listesinden çıkartılmasına karar verdi.

Çok garip değil mi?



CHP'de parti içi iktidar savaşında Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Bülent Gürsoy kurultayda oy kullanacaklar listesinde yaşanan bu duruma dikkat çekti.

Gürsoy, ''Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, Şahin Kurt'un itirazı sonucu 15.9.2025 tarihinde verdiği kararda İstanbul Kurultay delegelerinin listede olmadığını belirtmişti.

Özgür Özel de İstanbul kurultay delegelerini ve doğal delegeleri bildirmedik demişti.

Oysa ki başka bir başvuru sonucu Çankaya Seçim Kurulu'nun 17.9.2025 tarihinde verdiği karara göre, İstanbul delegelerinin listede olduğu ve bu kararla çıkarıldığı anlaşılıyor.

15'inde 'yok' kararı var, 17'sinde 'çıkarma' kararı var.

Çok garip değil mi?'' diye sordu.