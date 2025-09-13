Kırmızı-lacivertli ekip, transferin bitimine kısa süre kala 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı. İzmir ekibi, geçen sezon 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor forması giyen 35 yaşındaki eski forvet arkası Kerim Avcı’yı kadrosuna kattı. Ayrıca 3. Lig ekiplerinden Etimesgutspor’dan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Berat Kalkan ve bu sezon Karacabey Belediyespor’da 1 maçta görev alan 24 yaşındaki santrfor Serkan Dursun ile anlaşmaya vardı.

Altınordu, imzaları henüz açıklamasa da 1’er yıllık sözleşme imzalayan 3 gurbetçi oyuncunun transferleri Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında resmi olarak yer aldı.

Yeni transferlerin kariyer detayları

Almanya doğumlu Kerim Avcı, Altınordu formasıyla 2014-15’in ikinci yarısı ve 2017-18 sezonunda 21 gol kaydetmişti. Kasımpaşa altyapısından yetişen Berat Kalkan ise önceki sezon Karşıyaka’da oynadı. Serkan Dursun, Kocaelispor’a transfer olan Serdar Dursun’un kardeşi olup, geçen sezon Sakaryaspor’dan Almanya Bölgesel Lig takımlarından Bremer SV’ye transfer olmuş ve 14 maçta 7 gol atmıştı.

Altınordu transfer rakamları

Altınordu, daha önce Alper Emir Aksoy, Birhan Elibol, Fırat Başkaya ve İzlem Anıl Balakkız ile anlaşmıştı. Yeni eklenen 3 isimle birlikte kırmızı-lacivertli ekip, dış transferde toplam 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etmiş oldu.