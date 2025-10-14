Son Mühür/ Osman Günden - Menemen’de binden fazla kadın, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte pembe balonlarla yürüdü. Başkan Aydın Pehlivan’ın eşi Filiz Pehlivan’ın öncülük ettiği yürüyüşün ardından gökyüzü pembe balonlarla renklendi, zumba etkinliğiyle farkındalık pekiştirildi.

Kadınlar tek yürek oldu

Menemen, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Menemen Belediyesi, Menemen Kaymakamlığı, Menemen İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, binden fazla kadın meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldi.

Etkinlikte, Menemen Stadyumu’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar pembe balonlarla yürüyen kadınlar, “Erken teşhis hayat kurtarır” ve “Hayata zaman tanıyalım, hareketli yaşayalım” yazılı dövizler taşıdı. Her yaştan kadının katıldığı yürüyüş, renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu.

Pembe balonlar gökyüzünü süsledi

Yürüyüşe, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın eşi Filiz Pehlivan öncülük etti. Kadınlar, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştıklarında ellerindeki pembe balonları gökyüzüne bırakarak unutulmaz bir farkındalık anı yarattı. Etkinlik, görsel bir şölen atmosferinde gerçekleşti.

Menemen Belediyesi’nin beş yıldır aralıksız sürdürdüğü farkındalık yürüyüşü, bu yıl da yoğun katılımla dikkat çekti. Katılımcılar, erken teşhisin önemine dikkat çekerek meme kanserine karşı toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini vurguladı.

Zumba ile farkındalık pekişti

Etkinliğin finalinde ise renkli bir buluşma yaşandı. Zumba eğitmeni Didem Zeybek’in öncülüğünde düzenlenen zumba masterclass etkinliği, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Müzik ve hareketin buluştuğu etkinlikte kadınlar, sağlıklı yaşamın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Menemen Belediyesi’nin desteklediği bu farkındalık etkinliği, hem erken teşhis bilincini artırdı hem de sağlıklı yaşam mesajını güçlendirdi.