Son Mühür- Simon Kuper'ın ünlü kitabı Football Against the Enemy'nin (Futbol Asla Sadece Futbol Değildir) kitabı, Türkiye için her geçen gün ''Evet, gerçekten de öyle'' dedirten gelişmelerle kanıtlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyaretinde Fenerbahçe'ye transferi çıkmaza giren N'golo Kante'yla ilgili sorunu çözmesi ligin dengelerini değiştirebilecek bir sürece kapı araladı.

Fenerbahçe'den Erdoğan'a özel teşekkür...



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran yayınladığı bir mesajla, Al İttihad kulübünün ayak diretmesini Prens Selman'a söyleyerek aşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Toplamda 42 milyon avro bedelle 2,5 yıllık süre için Fenerbahçe'nin formasını terletecek Kante'nin transferi, spor ve siyaset denkleminde seçmen ve taraftar ilişkisini de gündeme taşıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kante'yi karşılamak için gelen Fenerbahçe taraftarları Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine uzun süre slogan attı.



Hangi parti, hangi takım?



Ankara Araştırma'nın ''Hangi parti seçmeni hangi takımı tutuyor'' araştırması, bu konudaki soru işaretlerini giderme anlamında önemli ipuçlarını barındırıyor.

Buna göre, Galatasaray CHP, AK Parti, MHP ve DEM Parti seçmeninde zirvede yer alıyor.

Galatasaray sempatisi, AK Parti'de yüzde 37.1, MHP'de yüzde 35.1, DEM Parti'de yüzde 34.2 ve CHP'de yüzde 31.2 olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gönül verdiği takım olarak bilinen Fenerbahçe dört parti seçmeninde de ikinci durumda.

AK Parti'ye en muhalif kesim...



Ank-Ar Araştırma Direktörü Mert Uzunsoy,

''Fenerbahçe taraftarı Türkiye'de AK Parti'ye en muhalif taraftar kitlesi. Ancak sanıldığı gibi baskın bir durum yok Kadıköy dışında ve özellikle Anadolu kentlerinde.'' hatırlatmasında bulundu.

Ank-Ar'ın araştırmasına göre Beşiktaş en yüksek destek oranını yüzde 25.2'yle DEM Parti seçmeninden görürken, Trabzonspor için en yüksek desteği yüzde 7.5'le AK Parti ve yüzde 6.2'yle MHP veriyor.