Son Mühür - Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendisini “IBAN mağduru” olarak tanımlayan bir vatandaşın Sedat Peker’den yardım istediği anlar dikkat çekerken, kısa sürede yayılan video kullanıcılar arasında tartışmaya yol açtı.

IBAN'ını kullandırtmış...

Vatandaş, IBAN’ını kullandırması nedeniyle mağdur olduğunu öne sürerek yaşadığı sorunlara çözüm bulabilmek için Sedat Peker’e seslendi. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada farklı tepkiler ortaya çıktı.

Gereken cevabı verdiler

Bazı kullanıcılar vatandaşın zor durumda olduğunu savunarak destek mesajları paylaşırken, bazıları ise “IBAN’ını kullandırıp para alırken iyiydi” yorumlarıyla tepki gösterdi. Paylaşım, IBAN dolandırıcılığı ve bu tür mağduriyetlerde sorumluluğun kimde olduğu tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.