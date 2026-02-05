Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beklenen İstanbul depremine karşı kentin ana arterlerindeki yapıları daha dirençli hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Anadolu Yakası’nın kritik ulaşım noktalarından biri olan Göztepe Köprüsü ise bu kapsamda kapsamlı bir güçlendirme sürecinden geçiriliyor.

Proje devam ediyor

D-100 Karayolu üzerinde bulunan ve her gün binlerce aracın kullandığı Göztepe Köprüsü’nde temel ve kiriş bölümlerine yönelik güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Köprünün statik ömrünü uzatmak ve olası sarsıntılara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yürütülen projede teknik süreçler planlandığı şekilde ilerliyor.

İstanbul trafiğinin ana arterlerinden biri olan D-100’de, güçlendirme çalışmalarının ardından projenin en kritik aşamalarından biri olan genleşme derzlerinin değişimine bugün itibarıyla başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle Üsküdar–Göztepe yönünde trafik iki şerit daraltılarak kontrollü şekilde sağlanacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların 20 gün içinde tamamlanarak yolun yeniden tamamen trafiğe açılması planlanıyor.