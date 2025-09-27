Son Mühür- Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü kongrede yeniden il başkanlığına seçildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Çelik’in mazbatasının verilmemesi yönündeki başvuruyu reddetti.

Yargı süreçlerine eleştiri

Sözcü Tv'ye konuşan Çelik, CHP’ye yönelik yargı müdahalelerini değerlendirdi. “CHP’ye bir sınır çizmek istiyorlar. ‘İstanbul’da birkaç ilçeyi kazanın, bununla yetinin, biz de iktidar olalım’ diyorlar. Biz ise okyanusa açılmayı seçtik” ifadelerini kullandı.

Üç farklı baskı yöntemi

Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından hükümetin üç farklı yöntemle CHP’ye baskı uygulamaya çalıştığını öne sürdü: “Önce tasarruf tedbirleri genelgesiyle başladılar. CHP’li belediyeler faaliyetlerini sürdürünce ikinci adım olarak finansman baskısı yaptılar. Yıllarca belediyeleri ekonomik açıdan zor duruma soktular, ardından SGK borçları ile müdahale ettiler. Bunlar da işe yaramayınca yargı süreçlerini devreye soktular.”

Hizmet üretmeye devam

Çelik, bu baskılara rağmen CHP’nin hizmet üretmeye devam ettiğini vurguladı: “Ekrem Bey cezaevindeyken dahi gençlere sosyal destek verdik, ulaşım ve eğitim alanında yardımlar sağladık. 2 bin 498 okulun temizlik hizmetini İBB üstlendi, 16 yeni yurt açıldı ve 7 bin 300 öğrenciye burs verildi. Kent Lokantaları aracılığıyla vatandaşlara destek sağladık ve 260 bin kişiye istihdam oluşturduk.”

CHP’nin bölünmesine karşı

Çelik, CHP’ye yönelik üçüncü baskı hamlesinin kurumsal kimliğe saldırı olduğunu belirtti: “CHP’nin kurumsal yapısına yönelik itirazlar ve davalar, partiyi bölecek veya çatışmalı gösterecek girişimlerdir. Ama üyeler ve vatandaşlar bu saldırılara karşı direniş gösteriyor.”

Ekrem İmamoğlu vatandaşın adayı

Çelik, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak şunları söyledi: “CHP, hem adalet mücadelesini sürdürüyor hem de toplumun sorunlarına çözüm üretiyor. Ekrem Başkan, 15,5 milyon oyla belirlenmiş cumhurbaşkanı adayıdır. Ön seçim süreci üyelerle yapılacaktı ama sonuçta vatandaşlar Ekrem Bey’i belirledi.”