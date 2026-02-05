Son Mühür /Seçil Ünlü- Türkiye Barolar Birliği (TBB), son dönemde suça karışan avukatlar konusunda tavizsiz bir tutum sergiliyor. Kasten işlenen suçlarda 2 yıl ve üzeri ceza alan veya "Yüz kızartıcı suç" işleyen avukatların ruhsatları askıya alınmadan doğrudan iptal ediliyor.

Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak, cezaevi girişlerinde avukat aramalarına dair yeni protokoller ve teknolojik denetimler (X-Ray ve hassas burunlu köpekler) daha sık kullanılmaya başlandı.

Avukatın Suç Ortağı Olduğu Bir Sistem

Avukatın "Suç ortağı" olduğu bir sistemde, vatandaşın hukuka güvenmesi imkansız hale geldi. Son bir ayda yaşanan bu patlama, sadece bireysel suçlar değil; hukuk eğitimindeki kalitesizliğin ve kontrolsüz artan avukat sayısının yarattığı ekonomik buhranın bir dışa vurumudur.

'Cübbe, içindeki suçluyu gizleyen bir pelerin değil, adaleti taşıyan ağır bir sorumluluktur. Bu yükü taşıyamayanlar, bugün o cübbenin altında kelepçeyle tanışıyor.

Eskiden "Beyefendi/Hanımefendi" mesleği olarak anılan avukatlıkta yaşanan bu yozlaşma, sadece kişisel bir tercih değil; sistemsel bir sarsıntının sonucu.

Neden Bu Noktaya Geldi



Kontrolsüz Sayı Artışı (Enflasyonist Yıkım): Türkiye’de Avukat Sayısı Ocak 2026 itibarıyla 206.678'i aştığı belirtiliyor. Artış Hızı: Sadece son bir yılda mesleğe yaklaşık 13.000 ile 15.000 arasında yeni avukat dahil oldu.

Her yıl binlerce yeni mezun sisteme giriyor. İş bulamayan veya piyasada barınamayan genç avukatlar, suç örgütlerinin "Yasal boşluk bulucu" veya "lojistik destekçisi" olma tekliflerine daha açık hale geliyor.

Denetim Mekanizmalarının Hantallığı: Baroların disiplin kurulları, meslektaş kayırmacılığı veya yasal prosedürlerin ağırlığı nedeniyle ihraç kararlarında geç kalabiliyor. Bu durum, suça meyilli olanlarda "nasılsa bir şey olmaz" algısını güçlendiriyor.



Garanti Beraat



'Garanti Beraat" Yalanı ve Senet Mafyacılığı Bazı avukatlar, yargı üzerindeki nüfuzlarını pazarlayarak vatandaşın çaresizliğini nakde çeviriyor.

"Tahliye olmazsa paran iade" diyerek imzalatılan senetler, aslında hukuki bir güvence değil, bir dolandırıcılık kılıfı. Yargıtay’ın emsal kararlarına göre; sonucun garanti edilmesi başlı başına bir disiplin suçu ve dolandırıcılık emaresidir.



Kurye Avukatlar



Baro Kartlı Kuryeler Avukatların araçlarının ve üstlerinin (makul şüphe ve özel izin dışında) aranmaması, uyuşturucu baronlarının iştahını kabartıyor.

"Torbacı avukat" profilindeki artış, mesleğin itibarını yerle bir ediyor. Cezaevine 'delil' diye götürülen dosyaların arasından çıkan uyuşturucu haplar, savunma hakkının nasıl suistimal edildiğinin en acı kanıtı.

Avukatın suça bulaşması, toplumun adalete olan son güven kırıntısını da yok eder. Cübbe, suçun gizleneceği bir örtü değildir."

