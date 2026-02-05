Son Mühür- “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında yedinci duruşma gününde ara mütalaa verildi. Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, dosya kapsamına ilişkin taleplerini mahkemeye iletti.

30 sanığın tutukluluk halleri devam edecek

Savcı, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski belediye meclis üyeleri Oya Tekin, Rıza Akpolat, iş insanları Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar’ın bulunduğu 30 kişinin tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

3 sanık için tahliye talebi

Duruşma savcısı ayrıca, İbrahim Halil Çalış, Oktay Aktaş ve İbrahim Koçyiğit’in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkemenin talebi değerlendirmesi bekleniyor.