Son Mühür- Özgür Özel, Adıyaman’da deprem şehitliğini ziyaret etmesinin ardından Adıyaman Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Deprem Şehitliği projesinin temel atma törenine katıldı.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşların anısını yaşatmak amacıyla yapılacak şehitliğin temel atma töreni, duygu dolu anlara sahne oldu.

Tutdere: "Deprem şehitlerimizin hatıralarını sonsuza kadar yaşatacağız"

Tören öncesinde konuşan Abdurrahman Tutdere, Adıyaman halkının yaşadığı acıya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu acılı günümüzde, yas günümüzde, Adıyaman halkıyla dayanışma içinde bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bir kez daha 6 Şubat’ta yitirdiğimiz bütün hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz burada 6 Şubat’ta yitirdiğimiz bütün deprem şehitlerimizin hatıralarını, miraslarını sonsuza kadar yaşatmak adına İBB ile ortak bir projeyi bugün sizin teşrifinizle temelini atıp hayata geçireceğiz.”

Özel: "Toplumsal hafızayı diri tutacak bir çalışma yapılıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında depremlerden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Sayın başkanım, sizin şahsınızda bütün Adıyaman’da bu depremde hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyoruz. Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak.

Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepimizin birinci vazifesi, hükümetiyle ve yerel yönetimiyle.”

“Bu felaket yaşandıktan sonra yaraları sarmak için belediye başkanlarımız, kamu kurumları ve sahada emek veren herkes büyük çaba gösteriyor.

Adıyaman’ın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bundan sonrası için ise bu büyük acıyı unutmamak ve hatıralarını en iyi şekilde yaşatmak adına burada bir düzenleme düşünülmüş.”

"İsimler tek tek yazılacak, acı unutturulmayacak"

Deprem Şehitliği projesinin taşıdığı anlamı anlatan Özel, tasarıma ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Yitirdiğimiz herkesin isimlerinin ayrı ayrı yazılacağı, bu büyük acıyı unutturmayacak büyüklükte ve sadelikte bir tasarım yapılmış.

Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Hep birlikte ümit ederiz ki bundan sonra böyle acıların yaşanmamasına vesile olur.”

“Toplumsal hafızayı diri tutması ve yasımızı en iyi şekilde yansıtması açısından en iyisi yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a deprem yanıtı

Temel atma töreninin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem sürecine ilişkin sözlerine yanıt vererek, “Mazeretsiz bir iktidarın yakalandığı bir depremde maalesef hazırlığı berbattı.” dedi.

"Adıyaman ayağa kalksın diye büyük emek veriliyor"

Sahadaki çalışmalara değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adıyaman’da o gün gelip bir çakıl taşını kaldırandan Allah razı olsun.

Adıyaman’da bir temel kazandan razı olsun. Adıyaman bugün ayağa kalksın diye büyük bir emek sarf ediliyor.”

“Maalesef Sayın Erdoğan ‘CHP hiç yoktu’ dedi. CHP sadece Adıyaman’a 873 araçla gelmişti. Bunları görüp de karar verecek olan Adıyaman halkıdır.

Sayın Erdoğan ‘CHP neredeydi’ diyor ama biz depremde buradaydık. Arkadaşımız seçildi ve bugün de hizmet ediyor.”

Ayrıntılar geliyor...