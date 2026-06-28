Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında konuştu. Erdoğan Sapanca’da net mesajlar verdi:, hem iç politikaya hem de dış dünyaya yönelik sert ve kararlı bir ton seçti. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki gün süren kampın ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı, partisinin çeyrek asırlık geçmişini hatırlatarak kadrolarına "kader birliği" vurgusu yaptı.

Ankara'dan dünyaya açılan hat

AK Parti'nin Türkiye'yi dönüştürdüğünü ve siyasete yeni bir soluk kazandırdığını belirten Erdoğan, hareketin sınırlarının Türkiye'den büyük olduğunu savundu. Ankara'yı Türkiye'ye açtıkları gibi, dış politikada da ülkeyi dünyaya açtıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, rotayı doğrudan Gazze'ye çevirdi:

"İsrail'in devlet terörünün karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Türk nerede bekleniyorsa orada olmaya gayret ettik. Bu hareket aynı zamanda ümmetin de umudu."

Soykırımın hesabı ertelenmeyecek

Konuşmanın en dikkat çekici ve sert bölümü ise Gazze’deki insanlık dramına ayrıldı. Katliamın hesabının mutlak surette sorulacağını aktaran Erdoğan, salondaki partililere doğrudan sorumluluk yükledi. Yükün ağırlığına dikkat çekti.

"Gazze'nin, Şam'ın umudu sizlersiniz" diyen Erdoğan, bu tarihi misyonun ertelenemeyeceğini ya da ihmal edilemeyeceğini ifade etti. Bu soykırımın hesabını Allah'ın izniyle mevcut AK Parti kadrolarının soracağını dile getirdi.

"Bakanlar eleştirileri tek tek not etti"

İki günlük kamp boyunca partinin temel politikaları, güvenlik, ekonomi ve kalkınma gibi hayati başlıklar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı, ortak akıl toplantılarında bakanların sahada karşılaşılan sorunları, gelen istekleri ve eleştirileri tek tek not aldığını açıkladı. Milletin kendilerini hesaba çekmesinden önce kendi kendilerini hesaba çektiklerini belirten Erdoğan, "Biz bu yola çıkar değil, kader birliği yaparak çıktık" diyerek parti içi dayanışmanın altını çizdi.

Dinlenmek isteyene açık kapı

Değişim ve yenilenme mesajı veren Erdoğan, teşkilata yönelik uyarılarını da gizlemedi. Tempoya ayak uyduramayanlar için kapıyı açık bıraktı:

"Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin." Özgür Özel'in yeni partisi yüzde kaç oy alır sorusu kafaları karıştırıyor! İki farklı şirket, iki farklı sonuç İçeriği Görüntüle

Siyaset sahnesinde 25 yıldır ilkelerden taviz vermeden yürüdüklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı, emanete hiçbir zaman gölge düşürmediklerini söyledi. AK kadroların sadece 86 milyonun değil, yüz milyonlarca mazlumun duasını aldığını ekleyerek konuşmasını sonlandırdı.

