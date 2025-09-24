Son Mühür- Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal güvenlik sistemiyle ilgili son açıklamaları yeni bir tartışmaya kapı araladı.

"Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak, finansal koşulları desteklemek önemli. Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde tasarruf tedbirlerine doğru bir gidişat var.'' hatırlatmasında bulunan Bakan Işıkhan,

''Tasarrufu nereden sağlayacaksınız? Sosyal yardımlardan, emekliler ve asgari ücretlilerden keseceksiniz ki bütçenizi dengeleyebilesiniz.” mesajı vermişti.



Sizin kimlerden kestiğinizi biliyoruz...



Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'den yanıt gecikmedi.

''Biz zaten emekliden, asgari ücretliden kestiğinizi biliyoruz.'' diyen Karatepe, ''Bunun toplumsal bir yıkım olduğunu hatırlatalım'' vurgusunda bulundu.

''2016 yılından sonra, emeklilerin nüfus içindeki payı yüzde 14’ten yüzde 18,5’e çıkarken, emekli aylık ödemelerinin milli gelire oranı geriledi (DİSK-AR).'' diyen Karatepe,

''65 yaş üstü nüfusta 2,6 milyon kişi yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşıyor.

Son üç yılda, yoksulluk riski altındaki 65 yaş üstü nüfus 1 milyondan fazla arttı.

Kim için harcama yapacağınız, siyasi bir tercihtir.

Bu yoksulluk, AKP’nin siyasi tercihleriyle oluştu.'' mesajı verdi.

