Son Mühür- Dünü satış ağırlıklı geçiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem günü olan 24 Eylül Çarşamba gününe yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan giriş yapmıştı.

Gün içinde yatay pozitif bir seyir izleyen endeks, CHP İstanbul il kongresinin iptaline ilişkin haberlerin ardından negatif bir havaya büründü.

İstanbul İl Kongresi'ne dakikalar kala; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, kongrenin yapılmasına dair çalışmaların durdurulmasını talep ettiği ortaya çıktı.



Piyasayı baskı altında tutuyor...



Borsa İstanbul'daki son düşüşü değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Sabah daha düzgün bir açılış vardı. Hisse bazlı hareketler devam ediyordu. Bank-Of'un satışları birkaç günden bu yana piyasayı baskı altında tutuyor fakat gene de piyasanın kötü olduğunu söylemek mümkün değil.'' hatırlatmasında bulundu.

''Endeks 11.250’nin üzerine kalıcı bir duruş sergileyemedi geçen haftadan bu yana.,11.605 seviyesi asıl bizim geçmeyi hedeflediğimiz yer bu hafta içersinde ama şimdilik piyasada buraya geçebileceğini dair bir coşku ve heyecan gözükmüyor'' diyen Murat Bilen,

İstanbul 45. asliye Mahkemesi asliye hukuk Mahkemesi CHP il kongresinin yapılmasını yürüten çalışmaların durdurulmasına yönelik kararına dikkat çekti.



Çok büyük bir negatiflik yok...



Murat Bilen'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle...

''Bu mahkeme süreçleri biraz karmaşıklaştı. Kafa karıştırıcı bir durum var. Bunu da kullanmak isteyen bir takım kurumlar bu haberlerin gelmesiyle birlikte sert satışları da gerçekleştiriyorlar. Az önce mesela Bank Of haberin gelmesi ile birlikte yaklaşık bir 1,5 milyar kadar mal satmıştı. Sonrasında yerine koymuş görünüyor.

Aslına bakarsan bu mahkeme kararları vs piyasada para kazanmanın bir yöntemi oldu. İşlemler hisse bazlı devam ediyor. Çok büyük bir negatiflik yok.

Bankacılık endeksi yüzde 2,5 kadar eksi de fakat sanayi endeksi daha iyi ABD ile yapılacak 100 milyar dolarlık anlaşma ile ilgili gelebilecek haberler tabii dikkatle izleniyor.

Halk Bankası, Vakıfbank, Ereğli ve Kardemir özelinde bunlar daha dikkatli izleniyor şimdilik büyük bir negatiflik yok ancak dediğim gibi beklediğimiz performansta maalesef henüz oluşmuş değil.''

