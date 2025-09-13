Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tahliye edilmesini engellemek için dosyaların alelacele birleştirilmesine ve Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyona sert sözlerle tepki gösterdi.

“HUKUK SİYASİ İHRİRASLARN PASPASI HALİNE GELMİŞTİR “

Taşkın, “Şişli Belediye Başkanımızın tahliye olmasını engellemek için İBB soruşturması dosyasıyla birleştirilmesi ve Bayrampaşa Belediyemize yapılan operasyon, partimize yönelik darbeci girişimlerin bir devamıdır. Hukuk ayaklar altına alınmış, siyasi ihtirasların paspası haline getirilmiştir” dedi.

”AFFETMEK YOK”

CHP’li vekil, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, “Elbette teslim olmayacak ve ülkeye bu haksızlıkları yaşatanlara adil mahkemelerde hesap soracağız. Milletin gözünün içine baka baka suç işleyenler mutlaka hesap verecek. Bu ülkeyi bir muz cumhuriyetine çevirenleri affetmek yok” ifadelerini kullandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, geçtiğimiz günlerde İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmış, Bayrampaşa Belediyesi’ne de operasyon düzenlenmişti. CHP cephesi, süreci “siyasi baskı” olarak değerlendiriyor.