Son Mühür/ Beste Temel - Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan 3. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde Aliağa’da yapılacak. Yaklaşık 1700 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek dev organizasyon için Aliağa Belediyesi ile Türkiye Oryantiring Federasyonu arasında protokol imzalandı.

İmza töreni düzenlendi

Aliağa Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Günay Karataş, Federasyon Harita Kurul Başkanı Nazım Altun, Oryantiring İzmir İl Temsilcisi ve yarışmanın etkinlik direktörü Harun Altun ile organizasyon sorumlusu Cengiz Altun katıldı.

“Spor turizmine yeni bir soluk”

Yetkililer, şampiyonanın Aliağa’ya spor turizmi açısından önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı. Oryantiring İzmir İl Temsilcisi Harun Altun, “Belediyemizin oryantiring sporuna ve sporculara verdiği güçlü destek, bu şampiyonanın Aliağa’da gerçekleşmesine büyük katkı sağladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek sporcular ve izleyiciler için unutulmaz bir deneyim olacak. Halkımızın da bu organizasyon sayesinde oryantiring sporunu yakından tanıyacağına inanıyoruz” dedi.

Kıyasıya mücadele yaşanacak

Doğada harita ve pusula yardımıyla en kısa sürede hedefi bulmaya dayalı bir spor olan oryantiring, Türkiye’de hızla yaygınlaşıyor. Aliağa’daki şampiyonada farklı yaş gruplarından yaklaşık 1700 sporcu zorlu parkurlarda mücadele edecek.

Kente sosyal ve kültürel hareketlilik

Aliağa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 3. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası, ilçeye sporcuların yanı sıra çok sayıda sporseveri de çekecek. Organizasyon, kentin sosyal ve kültürel hayatına renk katarken Aliağa’yı spor turizminde öne çıkaracak.