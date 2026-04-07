Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yaptığı suç duyurusunun ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Sigorta şirketleri içerisinde gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz “pert” işlemleri ve bu yöntemle sağlanan haksız kazançlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, organize şekilde hareket ettiği değerlendirilen şüpheliler tek tek tespit edildi.

32 şüpheli yakalandı

Elde edilen bulgular doğrultusunda İzmir merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda suça karıştığı belirlenen toplam 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, araçların “pert” statüsüne alınması sürecinde usulsüz işlemler yaparak maddi kazanç sağladıkları iddia edildi.

6 kişi tutuklandı, 9 kişiye elektronik kelepçe

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Buna göre:

6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 şüpheli hakkında elektronik kelepçe ile konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.

12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.