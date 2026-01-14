Son Mühür- CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP'den kopan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti saflarına coşkulu şekilde katılma görüntülerinin ardından ön seçim çağrısında bulunmuştu.

''Bir rezalete tanıklık ettik. CHP seçmeninin oyları ile seçilen biri rezil bir tavırla AKP'ye geçti. Bu kişi CHP üyelerinin oyları ile milletvekili listelerine girseydi bunu yapabilir miydi?

Bu zihniyette bitini CHP üyesi ön seçimde seçer miydi?'' sorusunu gündeme getiren Akdoğan, Özgür Özel'in milletvekili listelerinin ön seçimle belirleyeceğiz sözünün tam destekçisi olduğu mesajı verdi.



İzmir'den net destek...



Umut Akdoğan'ın ön seçim çağrısına, İzmir'de geçmişte ön seçim sandığından çıkarak vekilliğe uzanan iki isimden net bir destek geldi.

Atila Sertel,

''Bravo Umut Akdoğan…

Yürekten tebrik ediyorum'' derken,

Tacettin Bayır,

''Tebrikler Umut kardeşim, Umut Akdoğan'' sözleriyle ön seçim konusundaki tavrını gözler önüne serdi.

''Ön seçim talebi bir romantizm değil, doğrudan siyasi ahlak meselesidir'' hatırlatmasında bulunan Tacettin Bayır,

''Liste oyunlarıyla, kapalı kapılar ardında, seçmenin iradesi baypas edilerek siyaset yapılmasının bedelini bu parti defalarca ödedi. Hâlâ ders almayan varsa, sorun sistemde değil niyettedir.



Gerçek, istisnasız ve samimi ön seçim...



Ön seçim; adayın sadece genel merkeze değil, üyeye ve seçmene hesap vermesidir. Yüz yüze gelmektir, söz vermektir, bağ kurmaktır. O bağ yoksa, ilk rüzgârda savrulan siyasetçi çıkar. Bir kaç gün önce yaşanan tablo bunun en açık kanıtıdır.

Üyenin seçmediğini seçmen savunmak zorunda kalıyor, sonra herkes üzülüyor.

Bu bir kader değil, bilinçli bir tercihtir. Ve bu tercih değişmek zorunda.

Bu net ve cesur duruş için seni yürekten tebrik ediyorum. CHP’nin güven tazelemesi, siyaseti temizlemesi ve iktidar iddiasını ciddiye alması için başka yol yok: Ön seçim. Gerçek, istisnasız ve samimi ön seçim.

Örgütün kantarı tartarsa doğru tartar.'' mesajı verdi.

