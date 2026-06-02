Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, Temmuz ayında küresel ulaşım ağının kalbi olmaya hazırlanıyor. Şehrin 26 yıllık raylı sistem tecrübesine sahip ismi İzmir Metro AŞ, dev bir organizasyonun ev sahipliğini üstlendi. 100’den fazla ülkeden binlerce üyeyi çatısı altında toplayan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP), Avrasya Konferansı için rotayı Ege’nin incisine kırdı.

1–3 Temmuz 2026 tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, sadece bir sanat durağı değil, aynı zamanda kıtalararası bir teknoloji üssü olacak. Dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar, toplu taşımanın yarınını İzmir’de şekillendirecek.

Sadece otobüs ve metro değil: Yapay zeka direksiyonda

Konferansın ajandası klasik ulaşım başlıklarının çok ötesinde. 20 yılı aşkın süredir düzenlenen bu dev buluşmada; metroların dijitalleşmesinden elektrikli ulaşımın geleceğine kadar pek çok kritik konu masaya yatırılacak. Özellikle yapay zekâ destekli sistemler ve karbon ayak izini sıfırlama hedefleri, oturumların ana eksenini oluşturuyor.

Bu buluşma İzmir için sadece bir ev sahipliği değil. Şehir, yeni teknolojileri yerinde görme ve uluslararası yatırım kanallarına doğrudan erişme fırsatı yakalayacak. Kamu otoriteleri ile teknoloji devleri, aynı masada "daha hızlı ve temiz bir ulaşım" için çözüm arayacak.

Prestij ve yatırım için kritik eşik

Brüksel merkezli UITP’nin bu konferans için İzmir’i seçmesi tesadüf değil. İzmir Metro AŞ’nin kurumsal kapasitesini dünya vitrinine çıkaracak olan bu organizasyon, kentin küresel görünürlüğüne doğrudan katkı sağlayacak.

Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Amerika’dan Afrika’ya uzanan geniş bir ağın temsilcileri, İzmir’in ulaşım projelerini yerinde inceleyecek. Bu temaslar, şehrin ilerleyen dönemdeki ulaşım yatırımları için finansman kapılarını aralayabilir. İzmir, üç gün boyunca ulaşımın "Şampiyonlar Ligi"ne ev sahipliği yaparak geleceğin şehirleşme modeline yön verecek.



