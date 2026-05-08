Son Mühür - Ösen, CHP’nin turizm vizyonunda sadece büyük komplekslerin değil; butik tesislerin, aile işletmelerinin ve yerel esnafın korunacağını vurgularken, Konaklama Vergisi’nin yerel yönetimlere devredilmesi ve turizm emekçilerine 12 ay iş güvencesi sağlanması gibi köklü reformların sözünü verdi. "Betonlaşmaya değil, kültüre ve doğaya yatırım yapacağız," diyen Ösen, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir turizm devrimi mesajı verdi.

''Yeni bir turizm devrimini liyakatle gerçekleştireceğiz''

Ösen, Konaklama Vergisi’nde turizmde yapılan düzenlemelerin yetersiz kaldığını değerlendirerek, düzenlemenin turizm sektörünün ekonomik sıkıntılarına kalıcı bir çözüm sunmadığını söyledi. Ösen, iktidara geldiklerinde sorunların nasıl çözüleceğine de değindi ve şunları söyledi:

''Türkiye turizmi bugün yüksek enflasyon, artan enerji maliyetleri ve baskılanan döviz kuru arasına sıkışmış bir maliyet krizi yaşıyor. Mevcut iktidarın sadece sayıya odaklanan politikaları, işletmeciyi ağır bir borç yüküyle baş başa bırakırken turizmimizi "dünyanın ucuz tatil pazarı" olma riskine sürüklüyor.

CHP olarak biz, turizmi ucuz bir seçenek olmaktan çıkarıp dünyanın en prestijli yüksek katma değerli markası haline getireceğiz. 3-4 yıldızlı aile işletmeleri ve butik tesisleri teşvik edeceğiz. Konaklama Vergisi’ni doğrudan yerel yönetimlere devrederek şehirlerin altyapısını güçlendirecek, turizm çalışanlarımızı 12 ay boyunca iş güvencesine alacağız. Betonlaşmaya değil; kültüre, emeğe ve doğaya yatırım yaparak esnafın, çiftçinin ve emekçinin kazandığı yeni bir turizm devrimini liyakatle gerçekleştireceğiz.''