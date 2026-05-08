İzmirli 43 yaşındaki powerlifter Can Yeşilpınar, tıp dünyasını şaşırtan bir azim hikayesine imza attı. Geçtiğimiz yıl kol kasında meydana gelen ağır yırtığa rağmen antrenmanlarını bir gün bile aksatmadı sporcu.

Doktorların "yarışman riskli" uyarılarını bir kenara iterek Şubat ayında soluğu Mısır’da aldı. Kahire’de düzenlenen Powerlifting Dünya Kupası’nda, ağır sıklet masterler kategorisinde podyuma çıkan Yeşilpınar, Rus ve Polonyalı rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı boynuna taktı. Bu zaferle birlikte, kariyerindeki sekizinci dünya şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

11 yıl önce antrenörü yönlendirmiş

Yeşilpınar’ın bu tutkusu aslında çocukluk yıllarına, o zamanlardaki güç ve kuvvet merakına dayanıyor. Ortaokuldayken antrenörleri onu tenise yönlendirmeye çalışsa da, o gizli gizli vücut geliştirme salonlarında vakit geçiriyordu. 20’li yaşlara geldiğinde ise hayatını tamamen kuvvet antrenmanlarına adadı.

11 yıl önce antrenörü Yankı Tansu’nun yönlendirmesiyle ilk resmi yarışmasına girip Türkiye şampiyonu olan Yeşilpınar, 2019’da ise Arnold Classic’te Türkiye’yi temsil eden ilk isim olarak tarihe geçti. Sadece pratikle yetinmeyip yabancı kaynaklardan sistemler araştırarak kendi metodunu geliştirmesi, başarısının arkasındaki en büyük etkenlerden biri kuşkusuz.

Yeni takvim hazır

"Sağlığım el verdikçe bu işi bırakmaya niyetim yok" diyen Yeşilpınar, şimdiden yeni takvimini oluşturdu bile. Sırbistan ve Karadağ'dan (Montenegro) gelen özel davetler üzerine bu ülkelere misafir sporcu olarak gitmeye hazırlanıyor. Ancak zihnindeki asıl plan, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda dokuzuncu kez kürsünün zirvesine çıkmak. Milli sporcu, bir yandan kendi antrenmanlarını sürdürürken bir yandan da yeni sporcular yetiştirmek için koçluk yapmaya devam ediyor. Görünüşe bakılırsa, İzmirli şampiyonun demirlerle olan kavgası daha uzun yıllar sürecek.

